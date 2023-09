Munhoz e Mariano são levados à Justiça por darem bebida alcoólica a menor

Pai e filho anexaram imagens no processo para embasar a acusação. "Provam as filmagens que os requeridos [Munhoz e Mariano] fizeram com que o adolescente ingerisse altíssimas doses de uma bebida alcoólica fortíssima, até praticamente perder os sentidos. Salienta-se que, pela idade do requerente, este não era capaz de consentir com o ato que estava sendo praticado."

O pai diz na ação que subiu ao palco para retirar seu filho, quando este "veio ao chão completamente desmaiado, conseguindo apenas murmuras algumas palavras aleatórias". O pai se disse desesperado, e, então, chamou a equipe de socorro, que o levou ao hospital local, onde o garoto passou a noite desacordado, só tendo alta pela manhã, após ingerir medicação dada pelos médicos.

"O requerente [filho] não recebeu qualquer apoio por parte dos requeridos [Munhoz e Mariano], que não se importaram com a situação e o mal que causaram ao adolescente", afirma o pai do garoto no processo. "Não perguntaram sua idade ou tomaram qualquer precaução para saber se era maior de idade."

Pai e filho cobram uma indenização por danos morais de R$ 500 mil, em ação aberta no dia 21 de agosto na Vara Cível da Comarca de Jardim, no Mato Grosso do Sul.

Em contato com Splash, Munhoz e Mariano se defenderam das acusações, por meio dos advogados Douglas de Oliveira e Pedro Vale, que representam a dupla. Os advogados explicaram que o garoto estava com seu pai no evento, estava consumindo álcool e somente subiu ao palco por ter se apresentado como maior de idade.

Os advogados da dupla explicaram que possuem vasto acervo probatório, composto por fotos, vídeos, ata notarial e informações da própria rede social do garoto, em que ele aparece consumindo álcool e fazendo uso de cigarros frequentemente, em várias ocasiões, inclusive na presença dos pais e familiares, que deveriam tutelar pela sua integridade.