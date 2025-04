Chico Barney: Quem quer ouvir conselho de eliminado do BBB?

Daniele Hypolito foi a última eliminada do BBB 25. Ela deixou o reality na noite de domingo (6) e, como de costume, participou do bate-papo com o eliminado e do café da manhã com Ana Maria Braga. A saída da ex-ginasta do realtiy foi um dos temas do Central Splash, com Chico Barney e Bárbara Saryne.

Quando soube que teria que deixar o programa, Dani recebeu a notícia com alegria, e se despediu de seus colegas de confinamento com um sorriso no rosto. Ela até fez questão de deixar um discurso para os amigos.