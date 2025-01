Após críticas a 'Ainda Estou Aqui', brasileiros invadem perfis do Le Monde

Brasileiros invadiram as redes sociais do jornal francês Le Monde após uma crítica negativa ao filme "Ainda Estou Aqui".

O que aconteceu

No texto publicado no periódico, o crítico Jacques Mandelbaum avalia a atuação de Fernanda Torres como "um tanto monocórdica". Segundo ele, a personagem Eunice Paiva fez o filme "passar com um traço leve demais pela compreensão do mecanismo totalitário".

Muitos brasileiros não ficaram satisfeitos com a publicação e lotaram os comentários do jornal nas redes sociais. "Por acaso vocês são brasileiros para definir o que é 'suavizar' a ditadura? Por acaso vocês estão aqui? Atuação sem noção? Eunice Paiva iria ter qual reação com pessoas desconhecidas e armadas dentro da própria casa? Se for pra falar do que não sabe, é melhor nem fazer review algum", disparou um internauta.