Contra movimento fitness do BBB 25, Joselma diz: 'Não quero um corpo assim'

Sentada próxima da sogra de Guilherme, Renata explicou que quem mantém um corpo assim come mais do que se imagina. "Acredita que ela não passa fome? Tu já vai ver o tamanho do prato que a irmã come", disse a bailarina.

Mesmo com a explicação, Joselma afirmou que não é fã de comer de forma saudável. "Essas comidas saudáveis, não gosto não. Gosto de comer galinha de cabidela cheia de molho, macarrão. Ele ama cozido, eu faço cozido. Rabada, arroz branco", listou.

Ao observar mais um pouco as pessoas na academia, a sister ainda complementou: "É lindo, é perfeito, mas precisa mudar a dieta", acrescentando que não conseguiria passar por isso.

BBB 25 - enquete UOL: qual dupla é a sua favorita? Vitória Strada e Mateus Divulgação/Globo Edilberto e Raissa Divulgação/Globo Camilla e Thamiris Divulgação/Globo Vinicius e Aline Divulgação/Globo Diogo Almeida e Vilma Divulgação/Globo João Pedro e João Gabriel Divulgação/Globo Eva e Renata Divulgação/Globo Gracyanne e Giovanna Divulgação/Globo Arleane e Marcelo Divulgação/Globo Maike e Gabriel Divulgação/Globo Daniele e Diego Divulgação/Globo Guilherme e Joselma Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo