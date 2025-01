'Volta por Cima': após ficar no meio de tiroteio, Jão salva a vida do filho

O namorado de Madalena (Jéssica Ellen) fica chocado ao descobrir o verdadeiro trabalho da mãe de seu filho. "Perdeu, otário!", diz Cacá a um de seus rivais. "Cacá! É isso mesmo que eu tô vendo? Você é capanga dos Castilho?", questiona o mocinho chocado.

A filha de Ana Lúcia (Iara Jamra) se preocupa ao ver o homem que ama no meio do tiroteio. "Você é muito sem noção. Se você ficar aqui vai morrer, Jão!", diz ela.

Jão tira Cacá do meio do conflito, salvando a vida do filho que a moça carrega na barriga. "Sem noção é você, nessa vida maluca, mentindo pra todo mundo! Você vai embora daqui comigo", afirma ele.

Depois disso, o ex-funcionário da Viação Formosa exige que Cacá deixe o trabalho criminoso. "O que você faz da sua vida, posso não concordar, achar bizarro que você fique por aí trocando tiro e esculachando geral, mas não posso me meter, tudo certo... Mas, da vida do meu filho que você tá carregando aí, não. Eu quero que você abandone essa vida", fala.

