Morre Júnior Vieira, aos 47 anos, conhecido como mestre da confeitaria

José Onofre Vieira Júnior, conhecido no universo da confeitaria como Júnior Vieira, morreu aos 47 anos.

O que aconteceu

Júnior faleceu em decorrência de insuficiência renal e hepática no último sábado (11). O confeiteiro, que ficou famoso por criar doces sofisticados, completaria 48 anos na próxima sexta-feira (17).

Nas redes sociais, foi noticiado o falecimento do confeiteiro. "É com o coração apertado que convidamos todos que, de alguma forma, fizeram parte da história do Junior a nos acompanhar no velório e sepultamento para, juntos, prestarmos nossas últimas homenagens e celebrar toda a sua trajetória, que será eternamente lembrada. O cake designer das estrelas vai brilhar eternamente", dizia a publicação.