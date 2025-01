Ex-bbb Arthur Picoli faz transplante capilar e de barba: 'Me incomodavam'

O ex-bbb Arthur Picoli, 30, passou por uma transformação ao se submeter a transplante capilar e de barba.

O que aconteceu

Picoli explicou que a questão estética sempre foi algo importante para ele, principalmente após se tornar uma personalidade da internet. "Após o reality, com toda a exposição, passei a olhar ainda mais para isso. Não via meu cabelo como pouco, mas as entradas me incomodavam um pouco e ter uma barba mais cheia foi um sonho que não consegui realizar naturalmente", declarou em entrevista à Quem.

O ex-bbb mostrou parte do procedimento em vídeo no Instagram e ganhou o apoio dos seguidores. "Coisa boa é estar bem consigo mesmo e a autoestima lá em cima", disse uma. "Vai ficar maravilhoso, como sempre", destacou outra. "Vai ficar mais lindo ainda", afirmou um terceiro.