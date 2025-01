Ex de Ana Hickmann desabafa após ganhar pensão: 'Acalma o sofrimento'

Alexandre Correa, 51, se manifestou pela primeira vez após o Tribunal de Justiça de São Paulo ordenar que Ana Hickamn, 43, sua ex-mulher, pague uma "pensão compensatória" de R$ 15 mil como compensação pelo fim do casamento.

O que aconteceu

Empresário afirma que gostaria de ter se resolvido com a apresentadora sem necessidade de envolver à Justiça e compara a vitória nos tribunais como o ganho de "água e sombra". "De fato, as últimas notícias são como se fosse dar um homem que está no deserto a água e sombra. Então, muito me acalma de tantos dias de sofrimento."