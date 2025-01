'Garota do Momento': Flávia Reis foi palhaça em hospitais por 15 anos

É um lugar muito especial para mim. Mais que fazer uma novela, é estar fazendo uma novela a partir daquilo que me ensinou o que é comédia: a linguagem da palhaçaria, a linguagem do Clown.

Ela trabalhou como palhaça em hospitais por 15 anos, atuando em enfermarias pediátricas no projeto Doutores da Alegria. Ela atuava como palhaça em enfermarias pediátricas. "Era um trabalho profissional, eu fazia aulas de palhaçaria com gente de fora do Brasil. A Jacira me remete a isso".

Estive muito tempo com o nariz vermelho do palhaço na cara. Ela é uma palhaça, mas sem o nariz. Ela é desse universo: tem uma lógica própria, uma falta de noção, porém com ingenuidade muito cativante. Isso é muito próprio do palhaço. É uma felicidade poder voltar a esse lugar.

Alfredo Honório (Eduardo Sterblitch) e Jacira (Flávia Reis) em 'Garota do Momento' Imagem: Reprodução/Globo

"Garota do Momento" é a terceira novela de Flávia, que estreou nos folhetins em "Amor Eterno Amor" (2012). Depois, passou cinco anos no elenco fixo do humorístico Zorra (Globo), até vencer o reality LOL: Se Rir, Já Era, do Prime Video, em 2021. No ano seguinte, fez "Travessia" (Globo), sua estreia no horário nobre em um folhetim de Glória Perez.

Um de seus personagens mais marcantes, no entanto, durou apenas três episódios: a Marli, uma vendedora de muamba de "Vai Que Cola" (2012). "Tem gente que me aborda até hoje, mas foram só três episódios. Marcou muito, ali com o Marquinhos Majela e o Paulo Gustavo, que tem um ataque de riso com a bichinha de Ubatuba. Parece que fiz aquele programa durante muito tempo. No Zorra, eu fiz muitos personagens diferentes, as pessoas associam menos o meu rosto ao Zorra, mas aprendi muito".