'Me revoltei': ator que faz Topete trocou computação na USP pela atuação

Meus pais sempre gostaram dessa ideia do Gabriel artista, mas também sabiam que era um caminho nebuloso. Quando eu era criança, tinha épocas de muitos trabalhos e outras com quase nada. Então, havia essa visão mais conservadora, de buscar algo mais estável.

Gabriel Milane em entrevista para Splash

Gabriel Milane faz sua estreia em novelas como o Topete de 'Garota do Momento' Imagem: Phillip Lavra

Influenciado pela mãe, o jovem, que sempre gostou de contar história e cantar os jingles dos comerciais, decidiu então prestar vestibular para uma carreira "que desse mais dinheiro" e trouxesse "mais estabilidade". Por isso, escolheu a computação. Hoje, acredita que teria "poupado tempo" se tivesse seguido direto para a atuação.

Foram três anos na USP, tempo que o ajudou a amadurecer, mas a cada semestre a vontade de seguir outro rumo aumentava. "Percebi que o lugar onde meus amigos estavam chegando —e onde eu provavelmente chegaria— não era onde eu queria ficar para o resto da vida. Trabalhar em escritório, banco... Cheguei até a estagiar. Foi ótimo, as pessoas eram incríveis, mas eu sabia que queria ir para outros lugares".

A decisão de abandonar o curso veio no início da pandemia. "Na verdade, eu tranquei o curso, com uma 'esperança' de voltar. No fundo, eu sabia que não voltaria". Começou então a procurar contatos no mundo artístico e começou a estudar no curso do ex-diretor global Wolf Maya.