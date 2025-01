'Causa é maior': Mariana Goldfarb fala porque não revela quem é ex abusivo

Mariana Goldfarb, 34, explicou porque não revela quem é o seu ex-namorado com quem teve um relacionamento abusivo. Ela está dando conselhos e dicas para mulheres que estão em relações tóxicas, e seguidores sugerem que seja Cauã Reymond.

O que aconteceu

Mariana foi casada com o ator por quatro anos. Eles ficaram juntos de 2019 a 2023.Na caixinha de perguntas que postou hoje nos stories, ela explicou porque não pretende revelar o nome de seu ex que foi abusivo. "Porque a causa é muito maior do que o cara. A causa é a parada. O cara não tem importância", explicou.

Ela já falou sobre o tema anteriormente e recebeu críticas. Segundo Mariana, as pessoas afirmam que, se ela continuar falar sobre relacionamento abusivo, não vai conseguir formar uma família com ninguém.