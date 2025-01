Beth se mostra uma das personagens mais ardilosas de 'Volta por Cima'

No capítulo de sábado (11), da novela "Volta por Cima" (Globo), Madalena se desespera ao ver Osmar caído no chão. Madalena avisa a Tati e pede para ter cuidado com Doralice.

Gerson se surpreende ao saber do atentado sofrido por Osmar. Madalena se enfurece ao saber da armação de Osmar. Rodolfo ajuda Yuki a falar com Silvia.

Beth gosta de saber que Cida não conseguiu sair com Alberto. Gerson se preocupa ao ser convocado para uma reunião com os contraventores. Jô comenta com Cacá que Madalena e Jão estavam presentes no falso atentado contra Osmar.