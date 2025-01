Do flerte ao casório: a trajetória do casal Sabrina Sato e Nicolas Prattes

Sabrina Sato e Nicolas Prattes assistiram ao desfile da Viradouro juntos no Camarote Nº 1 Imagem: Adriano Ishibashi/Brazil News

Um mês depois, o casal confirmou a gravidez após a notícia ser divulgada em portais de notícia. "Uma nova gestação é uma bênção e será sempre bem-vinda. Sabrina e Nicolas descobriram recentemente uma gestação ainda em estágio inicial. Por orientação médica, foi pedido que aguardassem a evolução com cuidado e amor. E assim estamos fazendo, com fé e na expectativa de que evolua bem", disse a assessoria da apresentadora, em nota a Splash, na ocasião.

A gravidez, no entanto, foi interrompida espontaneamente na 11ª semana de gestação. A informação foi confirmada em nota pelo Hospital Israelita Albert Einstein. "A paciente Sabrina Sato deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, no dia 05 de novembro, em virtude da não evolução da gestação, que ainda estava na 11ª semana. Ela teve alta hospitalar nesta quarta-feira (06/11)".

Recentemente, no especial de final de ano do The Masked Singer, Sabrina disse que Nicolas havia transformado a vida dela. "Eu tinha esquecido que eu era mulher, eu tinha esquecido de mim. Não lembrava mais que eu poderia ser feliz com alguém. Eu só tava trabalha, trabalho e cuidando da minha filha. A gente esquece que da gente. Ele chegou num momento muito especial. Parece que abriu um mundo pra mim, sou muito grata a tudo".

Nicolas Prattes encontrou Sabrina Sato em viagem ao Japão Imagem: Reprodução/Instagram

Os dois já compartilharam informações quentes sobre a vida sexual como transar 50 vezes por semana. Em agosto do ano passado, o ator fez a revelação íntima durante participação no primeiro episódio da nova temporada do programa Sobre Nós Dois, programa do GNT comandado por Sabrina e Marcelo Adnet. Douglas Silva, Marina Ruy Barbosa e Fernanda Rodrigues também estavam presentes.