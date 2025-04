De Adriana Esteves a Caio Castro: famosos descobertos em programas de TV

Apesar de ser filha de Regina Duarte, Gabriela também esteve no concurso para a novela "Top Model". A atriz ficou em terceiro lugar, mas conseguiu uma personagem para a trama.

Depois, Gabriela Duarte teve vários sucessos nas telinhas. Entre os principais estão: "Irmãos Coragem" (1995), "Por Amor" (1997), "Chiquinha Gonzaga" (1999), "América" (2005), "Passione" (2010) e "Orgulho e Paixão" (2018).

Caio Castro

Caio Castro Imagem: Webert Belicio / AgNews

Hoje considerado um dos galãs da TV brasileira, Caio Castro começou em um quadro do Caldeirão do Huck. Em 2007, Luciano Huck promoveu um concurso para selecionar um casal para protagonizar "Malhação".

Caio Castro foi selecionado naquele ano e protagonizou a décima quinta temporada do seriado. Depois, ele ainda participou das temporadas 16 e 17 do folhetim. Na sequência, emplacou protagonistas em "Ti Ti Ti" (2010), "Fina Estampa" (2011), "Amor à Vida" (2013), "I Love Paraisópolis" (2015), "Novo Mundo" (2017), "A Dona do Pedaço" (2019) e "Todas as Flores" (2022).