Juliana Silveira diz que nunca ficou com mulher: 'Sou dolorosamente hétero'

Juliana Silveira, 45, revelou que nunca teve experiência sexual com outra mulher porque é "dolorosamente heterossexual".

O que aconteceu

Silveira abordou o assunto ao ser questionada se já manteve relação com uma pessoa do mesmo sexo. "Sou hétero mesmo. Dolorosamente hétero, não rola mesmo [com uma mulher]. Sou hétero bem careta, gosto de menino", declarou no podcast Papagaio Falante.

Na entrevista, a atriz também falou sobre a relação com o marido, João Vergara. "Estamos juntos há 15 anos. Fiquei amiga da irmã dele, e ela nos apresentou".