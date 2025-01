Pedro Bial, ex de Fernanda Torres, faz homenagem à atriz após Globo de Ouro

Seguidores elogiaram o gesto de Bial e fizeram referência ao antigo relacionamento dos dois. "Como canta Tim Maia: 'Paixão antiga sempre mexe com a gente?'", escreveu um perfil no Instagram. "Quando alguém com o qual nos relacionamos (com acertos e desacertos) é premiado, percebemos o quanto O AMOR vai longe", comentou outro.

O relacionamento de Fernanda Torres e Pedro Bial teve início em 1982, época em que ela tinha 17 anos. Eles moraram juntos e viveram um romance que durou cerca de três anos. Apesar do término, a dupla segue com a amizade até hoje e Fernanda já admitiu que "só tem boas memórias" desse período.

Atualmente, a atriz é casada com Andrucha Waddington. Os dois estão juntos desde 1997 e são pais de dois filhos, Joaquim e Antônio. Antes disso, Torres também foi casada com o diretor Gerald Thomas.