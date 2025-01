'Minha mãe paga preço altíssimo' pela fama: como vive filha de Ana Maria

A filha de Ana Maria destaca que a mãe sempre foi liberal e permissiva, o que lhe proporcionou muita liberdade para tomar as próprias decisões e arcar com as consequências. Ela ressalta que, apesar de todos os perrengues com a fama da mãe, teve uma infância e adolescência plenas, e que mesmo com os momentos difíceis, como o câncer da mãe, aprendeu a valorizar a vida.

No final da minha adolescência, minha mãe teve um câncer muito severo. Foi um momento bem difícil. Foram uns dois, três anos bem difíceis para nós como família. Mas imagina, eu estava fazendo 18 anos. Tenho que escolher faculdade... E você não quer nada disso. Você quer ficar só perto da sua mãe. Eu ficava muito com ela nessa época.

Em 2001, a apresentadora foi diagnosticada com câncer colorretal e foi tratada com quimioterapia. Os primeiros episódios de tumores no pulmão foram em 2015. Cerca de um ano depois, ela foi considerada curada. Em 2020, porém, Ana foi diagnosticada com um quadro de metástase. À época, segundo a famosa, as chances de cura estavam em aproximadamente 10%.

No fim de dezembro, a famosa anunciou a remissão do câncer que dava 10% de chance de sobrevivência. "O câncer teve uma remissão. Era aquele câncer que eu estava com 10% de chance [de sobreviver] há cinco anos. A partir de agora, eu estou na remissão do câncer", disse a apresentadora, no Instagram.