Ana Maria Braga lembra câncer e 10% de chance de sobrevivência: 'Violento'

Ana Maria Braga, 75, contou como enfrentou um câncer e o impacto que a doença teve em sua vida.

O que aconteceu

Apresentadora explicou o que a ajudou no processo de cura. "Eu tive um câncer muito violento há 22 anos. Eu já estava trabalhando aqui, e eu continuei a trabalhar. E o que me deu força, inclusive, para superar os problemas que eu tive na época - foi um câncer muito sério - foi o meu trabalho e as coisas que eu enxergava na vida. Eu era muito jovem para ir embora", disse ela durante o "Mais Você" desta segunda-feira (16).

Ana Maria disse que as chances de sobrevivência que lhe foram apresentadas eram baixas. "Eu tinha 10% de chance [de sobreviver]. Então você começa a enxergar a vida de um modo diferente. Você olha para o dia quando você acorda e fala: 'Estou vivo, estou aqui e tenho que fazer algumas coisas'".