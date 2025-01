Maíra Cardi fala sobre polêmica com foto de feto: 'O luto é individual'

Ela também defendeu que a forma como as pessoas reagem ao luto são particulares de cada um. Maíra disse que não foi avisada sobre como seria o aborto, e que chegou a sentir dores semelhantes a de um parto. A gente não sabia que o bebe vinha para nas nossas mãos. A gente não foi avisado. Foi um susto. E quando a gente toma um susto, as reações nunca são exatamente como a gente planejou."

O luto é individual. Eu não posso dizer o que o outro pode fazer e como o outro pode se comportar, porque é fora do normal

Maíra Cardi sobre aborto

Além disso, Maíra também falou que Thiago tem um grau leve autismo. Ela acredita que isso também pode ter influenciado a forma como o marido lidou com a situação.