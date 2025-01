Sargento morto em explosão de Tesla participou de reality militar nos EUA

O sargento que estava no carro que explodiu em frente a um dos hotéis de Donald Trump participou de um reality show para militares que reencenou a morte de Osama Bin Laden.

Matthew Livelsberger, que morreu no ataque, era um militar de elite e participou o terceiro episódio do "Ultimate Soldier Challenge". O programa foi exibido em 4 de março de 2013 no History Channel. A proposta era que os participantes completassem uma operação inspirada na que levou à morte do terrorista em maio de 2011, no Paquistão, realizada por uma tropa da Marinha dos Estados Unidos.

O sargento morreu no dia 1º de janeiro depois da explosão do Cybertruck, carro fabricado pela Tesla, de Elon Musk. A ocorrência foi registrada em frente ao Trump International Hotel de Las Vegas. Livelsberger estava dentro do veículo.