Após discutir com Madalena, Cacá revela quem é de verdade: 'Sou perigosa'

Cacá continua a conversa com deboche. "Não quero mesmo você se metendo na minha vida, nem da do meu filho. Eu vou abrir o jogo com voce. Eu vim aqui... porque achei que ia ter desconto", diz.

Com isso, Madalena chama a rival de inimiga de sonsa, falsa e dissimulada. A filha de Ana Lúcia responde os xingamentos revelando quem é de verdade: "Eu sou tudo isso. Você é esperta. Mas eu sou também uma coisa que você não sacou. Perigosa. Fica ligada".

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.