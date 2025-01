Filho de príncipe Harry aparece em foto rara postada por professor de surfe

Uma foto postada pelo professor de surfe Raimana Van Bastolaer deixou à mostra o rosto de Archie, 5, filho do príncipe Harry e Meghan Markle.

O que aconteceu

Harry e Archie foram surfar na escola de Kelly Slater. O campeão de surfe é dono do Kelly Slater Surf Ranch em Lemoore, na Califórnia. Uma diária no local custa US$ 10 mil.

Harry e Meghan evitam divulgar o rosto dos filhos em fotos. Mesmo no clique divulgado pelo instrutor, o rosto da criança aparece parcialmente coberto pelo guidão do jet ski.