Pai de Guga Noblat interrompe programa ao vivo ao passar de sunga

O jornalista Guga Noblat foi surpreendido pelo pai, o também jornalista Ricardo Noblat, passando de sunga atrás dele enquanto estava ao vivo em um programa jornalístico.

O que aconteceu

Guga estava ao vivo no ICL Notícias, quando comentava sobre as tentativas de atentado em Brasília nos últimos dias. "Meu pai passou sem camiseta aqui atrás. Me perdoem por isso. É uma cena linda de se assistir. Não estou em casa, como vocês podem ver".

Na sequência, a apresentadora do programa, Gabriela Varella, e o comentarista Leandro Demori caíram na risada. "É o ao vivo. Que coisa maravilhosa. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu", disse ela.