Graciele Lacerda recorda perda antes de Clara nascer: 'Tudo foi preparação'

Graciele Lacerda, 44, recordou a gravidez interrompida que teve antes do nascimento de Clara, sua primeira filha com o cantor Zezé Di Camargo, 62. O bebê nasceu na quarta-feira (25), no dia de Natal.

O que aconteceu

Graciele Lacerda passou por sete processos de fertilização in-vitro (FIV) até engravidar de Clara. No Fantástico (Globo) deste domingo (29), o médico Felipe Lazar Jr. revelou que ela sofreu quatro abortos nesse período.

"Essa era uma gravidez de risco", afirmou o médico. "Eu passava no corredor [do hospital] e via as plaquinhas com nomes de bebês... Todo mundo nascendo e eu tirando. Mas agora eu voltei com ela", recordou Graciele.