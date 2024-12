Emoção: Nando ganha o presente que esperou a vida toda em 'Volta por Cima'

Nando (João Gabriel D'Aleluia), Rosana (Viviane Araujo) e Edson (Aílton Graça); ao lado, Jão (Fabrício Boliveira) em 'Volta por Cima' Imagem: Thaís Magalhães e Fábio Rocha/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Gerson recaptura Tati. Madalena enfrenta Violeta. Roxelle vai com Gigi, Joyce e Belisa para a festa de Silvinha. Madalena desabafa com Cida. Osmar vai à casa de Gerson, e Violeta implora a Marco pela vida do amante. Neuza conforta Jão.

Gerson negocia a liberdade de Tati com Osmar. Roxelle flagra Sidney se insinuando para Joyce. Aquiles impede Jão e Madalena de irem à delegacia. Marco liberta Tati, que vai ao encontro de Osmar.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo.