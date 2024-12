Amber Heard apoia Blake Lively em denúncia de assédio sexual: 'Eu vi isso'

Amber Heard declarou apoio Blake Lively em denuncia de assédio sexual contra Justin Baldoni, colega de elenco em "It Ends with Us",ao dizer que já esteve na mesma posição que Blake.

O que aconteceu

Amber relacionou o caso de Blake ao que já viveu com o ex-marido, Johnny Depp, em depoimento ao NBC News. "As redes sociais são a personificação absoluta do ditado clássico: 'Uma mentira percorre metade do mundo antes que a verdade consiga calçar suas botas.' Vi isso de perto e em primeira mão. É tão horrível quanto destrutivo", disse

Baldoni está usando a mesma equipe de relações públicos que Depp utilizou durante a batalha judicial contra Amber em 2022. Amber insinua que ela foi prejudicada publicamente devido aos esforços dos publicitários de seu ex-marido, que venceu nos tribunais e, na época, muitos também consideraram que ele venceu no tribunal da opinião pública.