Eliana na Globo, Datena no SBT, Faro 'sem casa': as mudanças na TV em 2024

Datena estreia no SBT Imagem: Reprodução/SBT

Em 2024, o SBT também sofreu uma baixa importante com a ida de Eliana para a Globo. Essa mudança ocorreu na metade do ano, mas a loira, que já estreou nos canais pago do Grupo Globo, voltará de fato para a TV aberta em 2025, dessa vez no comando do The Masked Singer.

Eliana Imagem: Reprodução/GNT

Cléber Machado, ex-Globo, deixou neste ano o SBT e se juntará ao time esportivo da Record em 2025. O canal, que adquiriu direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, tem investido pesado no setor de esporte para alavancar a audiência e as rendas com publicidade. Nesse sentido, o Domingo Espetacular também passará por mudanças: Roberto Cabrini, que comandava o Câmera Record, vai dividir a revista eletrônica com Carolina Ferraz.

Sem Machado, o SBT vai apostar em Tiago Leifert para ser a estrela do esporte da emissora. Leifert, que iniciou a carreira como jornalista esportivo até migrar para o entretenimento da Globo, retornará às origens em sua volta para a TV. Ele, que deixou a Globo em 2021, estreará no SBT em 2025 como narrador de jogos da Liga dos Campeões.

A Band também terá mudanças para o próximo ano. O esporte, que é um dos destaques do canal, perdeu um de seus mais famosos comentaristas: Denilson se despediu da empresa após 15 anos. Ele era destaque no Jogo Aberto, ao lado de Renata Fan.