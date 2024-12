Barrados na porta e gafe: o que Globo não mostra no especial Roberto Carlos

Letícia Colin, 34, esqueceu a letra de "Olha" durante a gravação do especial. A atriz, que dividiu o palco com Sophie Charlotte e Dira Paes, interrompeu o show duas vezes antes de acertar o início da música. "Eu estou muito nervosa. Vocês imaginam o que é estar aqui? Desculpa", disse.

Roberto Carlos brincou com a situação. Ele disse que estava nervoso ao lado das famosas e que também havia esquecido a letra. O momento arrancou risos do público, que vibrou quando a artista acertou a canção. "Que voz linda", comentou uma fã.

Boninho estava acompanhado da mulher, a apresentadora Ana Furtado Imagem: Manuela Scarpa/Brazil News

Boninho, 63, fez o oposto do que sempre cobrou dos participantes do BBB: sabonetou quando questionado sobre o futuro profissional fora da Globo. Ele é diretor do especial Roberto Carlos e já anunciou sua saída da emissora. "Eu nasci dentro da TV Globo. Agora eu vou me divertir muito mais. Em janeiro em conto [as novidades]".

Eu não morri, gente. Eu estou simplesmente entregando mais um trabalho, como eu sempre entrego. A partir daí, ano novo, vida nova. Boninho, em conversa com a imprensa, nos bastidores do show

O futuro já começou?