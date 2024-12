'A Semente do Fruto Sagrado': veja trailer de oponente do Brasil no Oscar

0:00 / 0:00 Siga o Splash no

"A Semente do Fruto Sagrado" é concorrente direto do Brasil tanto no Oscar quanto no Globo de Ouro. O Brasil é representado por "Ainda Estou Aqui", que aparece como um dos favoritos em ambas as premiações. Porém, para a colunista de Splash Flávia Guerra, o filme iraniano pode ser o azarão da temporada de premiações.

Flávia destacou que, se o filme de Walter Salles não estivesse na disputa pela estatueta, esta seria a produção pela qual ela torceria. "É um filme belíssimo, lindo, cinematograficamente relevante, politicamente, para o momento do mundo, para a força das mulheres", diz a colunista.

"A Semente do Fruto Sagrado" chega às salas de cinemas do Brasil em 9 de janeiro de 2025.