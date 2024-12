'Ser mãe é muito desafiador', diz Virginia ao negar um próximo filho

Mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, ela conta que já se vê desesperada. "Acho que três meio que deu um apavoro, porque a Maria Alice, com 3 anos, já está começando a perguntar e a falar mais. A Flor é superinteligente, super esperta. Estou precisando ser mais firme com elas e essa parte me pegou", revelou.

Quanto aos planos para 2025, Virginia revela estar mais tranquila, já que 'todos os sonhos que tinha já foram realizados'. "Estou em outra fase da minha vida, estou querendo que Deus me dê saúde para eu ver meus filhos crescerem, para eu conseguir cuidar deles, conseguir viver cada momento, conhecer a namorada e o namorado deles, para eu poder ser a sogra legal ou a que puxa a orelha".