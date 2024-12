Gigi faz fofoca e ainda mata charada crucial para revirar 'Volta por Cima'

Gigi, personagem de Rodrigo Fagundes em "Volta por Cima" vai ganhar mais destaque em cenas dos próximos capítulos.

O que vai acontecer

Em breve, Gigi começará a desconfiar das finanças de Sebastian (Fábio Lago). Curioso, ele não sossegará enquanto não descobrir o valor que o mordomo guarda no banco.

No capítulo do dia 25 de dezembro, Gigi finalmente mata a charada das finanças do funcionário da família Góes de Macedo. Ele se surpreende ao encontrar o extrato bancário de Sebastian e ver que ele tem muito dinheiro.