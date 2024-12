Ex-BBB passa por 3ª cirurgia em 60 dias após diagnóstico de osteomielite

A ex-BBB Letícia Santiago revelou que fez nova cirurgia em um hospital de Belo Horizonte. Ela foi diagnosticada com osteomielite — uma infecção nos ossos — no início de novembro.

O que aconteceu

Letícia avisou os seguidores do Instagram que passou por nova cirurgia e compartilhou foto em cama de hospital da Rede Mater Dei de Saúde, em Belo Horizonte. Foi o terceiro procedimento em 60 dias.

"Vou tentar me manter mais caladinha para me recuperar bem. A cirurgia, graças a Deus, foi bem sucedida, imagino. Ainda estou um pouco grogue, tomei medicamento para dor", disse Letícia logo após publicar um story escrito dizendo que precisava evitar falar. Ela não deu mais detalhes sobre o novo procedimento nem se ele tem relação com o diagnóstico do mês passado.