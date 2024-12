Globo homenageia Silvio Santos e faz transmissão ao vivo com SBT: 'Surreal'

Patrícia Abravanel, 47, participou do "Melhores do Ano 2024", no Domingão com Huck, para receber uma homenagem a seu pai, Silvio Santos, que morreu em agosto aos 93 anos.

O que aconteceu

O momento aconteceu na noite deste domingo (15) e contou com uma ação inédita de transmissão simultânea entre a Globo e o SBT. "Boa noite, que alegria. Que acolhimento. Quanto amor. Quanta gente maravilhosa. A gente tem a mesma missão que é levar alegria a milhões de brasileiros", disse Patrícia após ser chamada ao palco por Huck