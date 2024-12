Fez até a vulva: atriz de 'A Usurpadora' mostra resultado de procedimentos

Em visita ao Brasil, Gabriela Spanic, 51, passou por procedimentos estéticos no rosto, no bumbum e na região íntima.

O que aconteceu

Conhecida por protagonizar a novela "A Usurpadora", a atriz venezuelana visitou uma clínica em São Paulo para cuidar do corpo com "os melhores profissionais do Brasil". Ela diz ter realizando procedimentos não invasivos e usado bioestimuladores de colágeno que só existem aqui no país.

Ela fez o procedimento Monalisa Touch, um rejuvenescimento vaginal que usa laser para tratar a saúde íntima feminina. Também fez a mesoterapia, que consiste em aplicar injeções de substâncias na pele, como vitaminas, enzimas, minerais e medicamentos, para tratar disfunções estéticas. Além disso, fez o Protocolo Rejuvenne Íntimo JK, com red touch no pescoço e exossomos para regeneração da pele.