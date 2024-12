Entrega dos Melhores do Ano acontece esta semana no Domingão com Huck

Acontece na edição desta semana do programa Domingão com Huck (Globo), no dia 15, a entrega do prêmio Melhores do Ano 2024.

O que aconteceu

São 13 categorias que vão premiar os maiores destaques da televisão brasileira no ano que está por se encerrar. A grande novidade fica por conta da inauguração de uma nova estatueta, a de Profissional do Esporte - à qual concorrem agora Everaldo Marques, Karine Alves e Luís Roberto.

Paulo Vieira, 32, vai interagir com os indicados e com a plateia ao longo da premiação. Ele é indicado na categoria Humor, em disputa com Fábio Porchat, 41, e Tatá Werneck, 41.