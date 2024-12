Clara Moneke se emociona ao falar de doença do pai com Luciano Huck

Clara Moneke, 25, se emociona ao relembrar de doença do pai, Chiedu Moneke, no "Domingão com o Huck", da TV Globo, neste domingo (8).

O que aconteceu

Clara participou do quadro "Acredite em Quem Quiser", ao lado de sua avó, Dona Maria de Lourdes, e recebeu homenagem do pai nigeriano.

A atriz foi as lagrimas ao assistir vídeo de Chiedu falando que filha foi fundamental para que ele se salvasse após um AVC. "Eu voltei à vida por causa da Clara".