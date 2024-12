Casal inesperado faz sexo na academia de 'Volta por Cima'

Ele pede o número de sua ex-namorada com Jô (Vitor Sampaio). "Joyce! Sou eu. De repente, me deu uma saudade de você. Quero te ver. Estou precisando muito de você, Joyce", diz ele ao telefone.

Joyce marca um encontro com Osmar na academia. "Você vai ter a chance de me ver, se for malhar na academia amanhã de manhã", fala.

Os dois se encontram e logo começam a se pegar de uma forma bem quente. "Que que é, Osmar? Você vai ficar aí me olhando com essa cara de paixão antiga? Não vai dizer nada?", pergunta ela. "Pra quê, Joyce?", responde ele antes de começar a beijar a irmã de Gigi (Rodrigo Fagundes).

Joyce (Drica Moraes) na academia em 'Volta por Cima' Imagem: Reprodução/Globo

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.