Carla Diaz tranca comentários após seguidores apontarem mudanças no rosto

Carla Diaz, 34, tomou a decisão de fechar os comentários de suas redes sociais após seguidores apontarem algumas diferenças em seu rosto.

O que aconteceu

A atriz, que está fazendo intercâmbio em Nova York, nos EUA, posou em fotos de uma confraternização, com o rosto bem diferente. Fãs da ex-BBB logo comentaram as mudanças. "Nossa, como ela está diferente. Será que fez harmonização?", indagou um fã. "Quem é essa? É a Carla Diaz? Perdeu a noção nos filtros e Photoshop. Como mudou, meu Deus", escreveu outro. "O que será que ela fez no rosto?", questionou mais um.

Em julho de 2018, Carla se submeteu uma rinoplastia. Apesar das recentes especulações, a mãe da artista, Mara Diaz, negou em conversa com o jornal Extra, que ela tenha feito novos procedimentos. "É algo fácil de constatar. É só entrar no Instagram dela e analisar as fotos dos dias seguintes. Ontem mesmo ela fez vídeos com a cara lavada".