Mulher que não cedeu lugar em avião está sem comer e dormir: 'Não tô bem'

Jeniffer Castro, que viralizou nas redes sociais após não ceder assento na janela para uma criança durante voo, disse que não está bem desde o ocorrido.

O que aconteceu

Ela explicou que tem sido atacada e que demorou a se pronunciar sobre o caso devido o "constrangimento" sofrido. "Demorei a falar porque não estava bem pelo constrangimento que passei no avião e todas as pessoas [que me atacaram] e ainda ter que ver esses comentários não está sendo fácil", desabafou em vídeo nos Stories do Instagram.

Jeniffer contou que tem tido dificuldades para se alimentar e para dormir. "Desde o fato ocorrido não estou dormindo, não estou comendo, não estou bem há dias".