'Momento propício': o que esperar da nova exposição sobre Racionais em SP

Com muita musicalidade, referências do início da cena rap no Brasil, na década de 1980, a exposição busca não só contar a trajetória do grupo, como também firmar sua história. "E nós contamos a nossa história, a história de quatro pretos brasileiros que se uniram ancestralmente falando", disse KL Jay sobre terem se encontrado e as músicas que surgiram dessa união.

E quando o DJ falou sobre ancestralidade, não quis dizer somente no lado "espiritual" da coisa. Ao realizarem testes de DNA, os integrantes do grupo descobriram que têm mais em comum do que imaginam: 54% de seus genes conversam. Na exposição, é possível ver e entender quais são suas linhagens e onde estão as semelhanças.

Além daquilo que se vê, em alguns dos espaços dedicados à exposição, o som de músicas como "Negro Drama", "Vida Loka Pt. 1" e "A Fórmula Mágica a Paz" prometem fazer as emoções do público reverberarem, se tornando também uma experiência sensorial.

Para eles, há pelo menos três gerações que acompanharam desde os primeiros passos da banda até sua consagração. Quem curtiu dos anos 1990 aos 2000, pôde ter ainda mais contato com os hits que tocavam nas rádios, nos CDs e fitas cassete. Por este motivo, são esperadas diferentes pessoas e grupos para vivenciarem as obras dos Racionais em um outro formato.

Dona Ana, Sabotage, MC Kevin e Dimas, 'o primeiro'

Os visitantes da exposição ainda podem esperar homenagens marcantes. As mães dos integrantes dos Racionais são homenageadas em um espaço único. Dentre elas, está dona Ana, mãe de Brown, que já se foi e ficou eternizada na frase "Aí, dona Ana, sem palavras, a senhora é uma rainha" na canção Negro Drama, de 2002.