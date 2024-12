Grávida, Isabel Veloso diz que câncer está no pulmão: 'Não tem o que fazer'

A influenciadora Isabel Veloso, 18, grávida e em tratamento para um Linfoma de Hodgkin incurável, falou sobre seu estado de saúde nas redes sociais nesta sexta-feira (6), após receber alta hospitalar.

O que aconteceu

Isabel Veloso está grávida de um menino. Em seus Stories, ela explicou que precisou ir ao hospital realizar exame de imagem. "Eu ia fazer um exame de imagem, ressonância, e tinha ultrassom do Arthur, que faço lá em Cascavel (PR). No final, deu tudo errado. Não deu pra gente fazer essa programação, porque eu tive perda de líquido da bolsa na segunda-feira, foi uma perda considerável. Fiquei perdendo várias vezes. A gente foi para a maternidade e eles me internaram para monitorar", começou dizendo.

A jovem, que é casada com Lucas Borbas, 27, explicou que seu bebê está bem de saúde. No entanto, revelou que sente muita tosse e a quimioterapia pode não estar fazendo efeito.