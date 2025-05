Além de 'A Viagem', outras duas novelas da Globo estreiam hoje

Novela causou impacto ao retratar o submundo da moda e da prostituição de luxo. A história acompanha Arlete, jovem do interior que sonha com a carreira de modelo, mas acaba envolvida no esquema do "book rosa", em que modelos se prostituem em troca de dinheiro. Camila Queiroz, Agatha Moreira, Rodrigo Lombardi, Drica Moraes e Guilhermina Guinle estão entre os protagonistas.

Alex (Rodrigo Lombardi) e Angel (Camila Queiroz) em 'Verdades Secretas' Imagem: Reprodução/Globo

"O Pulo do Gato" (1978), novela de Bráulio Pedroso, estreia no catálogo do Globoplay. Estrelada por Jorge Dória, o folhetim foi um marco da TV brasileira por sua linguagem ousada. Contou também com Sandra Bréa, Milton Gonçalves, Kadu Moliterno, Mário Gomes e João Carlos Barroso nos papéis principais.

Na trama Bubby Mariano é um playboy falido que tenta manter as aparências vendendo quadros falsificados. Para evitar a ruína, ele arma um golpe que dá errado. Ele acaba perdendo o amor de sua vida e o contato com a filha.