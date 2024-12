Viih Tube diz que Lua teve febre após ela e Ravi serem internados na UTI

Viih Tube, 24, relatou que sua primogênita, Lua, 1, teve febre de preocupação após ela e o recém-nascido Ravi serem internados na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

O que aconteceu

Viih contou que sua filha sentiu bastante a internação da mãe e do irmão, mas que já está melhor. "Quando fiquei na UTI, ela sentiu muito, chegou até a ficar com febre. Dessa vez, o tempo dele [Ravi] de UTI está sendo o triplo do que eu fiquei. Porém, ela está sentindo menos já que consigo estar com ela, e o pai também", declarou em relato no Instagram.

Influenciadora contou que ela e Eliezer se revezam nos cuidados com os filhos. "Em meio a essa turbulência eu chego em casa do hospital e recebo o maior amor do mundo todos os dias".