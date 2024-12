De Belo a Boninho: Tatá Werneck diverte com humor afiado no Multishow

Irreverente e afiada, Tatá Werneck roubou a cena com suas piadas no Prêmio Multishow 2024, que aconteceu nesta terça-feira (3). De Belo a Boninho, a apresentadora não poupou suas pérolas durante a noite. Ela soltou o verbo e, como sempre, arrancou risadas do público.

Boninho

A apresentadora brincou sobre a saída de Boninho da Globo depois de Tadeu Schmidt falar que essa era uma noite de "felicidade". "Me admira você, hein, Tadeu? Felicidade hoje? Com a saída do Boninho? Vai ser feliz? O homem que te abriu as portas, Tadeu Schmidt? Que é isso?".