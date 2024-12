Liam Payne teria pedido cocaína e uísque antes da morte, diz relatório

Pouco depois, o músico enviou a mensagem para Roger: "Você consegue 6 gramas?", disse, referindo possivelmente à cocaína, de acordo com os documentos. Mais cedo, o cantor mandou outra mensagem dizendo: "Cara, acho que eu vou f*der com uma prostituta.

Por volta das 11h32, duas garotas de programa teriam chegado ao local. Elas relataram à polícia que tiveram relações sexuais com o cantor e que ele teria pedido por cocaína. As duas ainda alegam que o ex-One Direction teria se recusado a pagá-las, ficado furioso e socado três vezes a televisão do quarto.

O cantor teria começado a agir de forma inapropriada no lobby do hotel cerca de uma hora depois que Nores pagou as garotas de programa. Então, foi quando três homens carregaram o cantor de volta para seu quarto.

Trancado no cômodo, Liam teria se sentido preso e tentado fugir de lá pela varanda do quarto. Foi quando o artista teria perdido a consciência e caído do terceiro andar do prédio.