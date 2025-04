Novo personagem surge para matar Ivan de ciúmes em 'Vale Tudo'

O homem almoça no bar de Poliana (Matheus Nachtergaele) e elogia a comida feita pela mãe de Maria de Fátima (Bella Campos). Ele propõe que eles forneçam quentinhas para a construtora em que ele trabalha.

Otávio (Breno da Matta) e Poliana (Matheus Nachtergaele) em 'Vale Tudo' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Ao voltar ao estabelecimento para fechar o negócio pessoalmente com a cozinheira, Otávio é convidado para um samba no bar e aceita, mostrando um claro interesse em Raquel durante a festa. Eles conversam e se aproximam, o que desperta ciúmes em Ivan, que chega com flores, mas decide ir embora ao ver a cena.

Ivan (Renato Góes) vê Raquel (Taís Araujo) e Otávio (Breno da Matta) juntos em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.