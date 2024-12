Após internação de Ravi, avó de Viih Tube sofre AVC e é hospitalizada

Viviane ainda recordou o momento do parto de Viih, destacando que a mãe não teve nenhuma intercorrência de saúde no dia, apesar das frequentes internações nos meses anteriores. "Pedi muito a Deus que ela não fosse [internada] no hospital quando Ravi fosse nascer. Graças a Deus, ela não foi, e consegui dar o suporte para a minha filha", completou.

A gente fica muito sensibilizada, né? [Ravi] nascendo. Minha mãe com 90 anos, a gente já sabe que, pela situação dela, ela não vai ficar muito com a gente... Mas dói muito, né? Porque é a mãe. Viviane Tube

Enquanto isso, Ravi, segundo filho de Viih Tube, segue internado. No sábado (30), Eliezer contou que o bebê estava com uma doença rara e grave.

Viih atualizou o quadro do filho nesta segunda-feira e informou que os médicos ainda não confirmaram seu diagnóstico. "Ninguém sabe ainda. O mais importante é que ele sempre esteve bem clinicamente", escreveu no Instagram.

Ao que tudo indica, não se trata de uma doença crônica. "Ele está melhorando a cada dia e logo estaremos em casa, eu tenho certeza! Não indica ser uma doença crônica, curou, passou, nunca mais viveremos isso em nome de Jesus!", disse ela.