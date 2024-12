Maiara leva 'bronca' após adiar show por bebedeira: 'Não tinha condições'

O público também pegou no pé de Maiara e mandou a cantora beber água. Eles fizeram o apelo quando Maraisa sugeriu que as duas tomassem um shot de tequila, como costumam fazer na apresentação da música. "Maiara, elas que mandam! Isso não é pra quem quer, é pra quem sabe fazer", disse a sertaneja.

As irmãs adiaram o show do sábado (30) porque Maiara "não tinha condições" de se apresentar. Ela apareceu durante a apresentação de Hugo & Guilherme visivelmente alterada e saiu carregada do palco.

A apresentação foi transferida para a tarde deste domingo. Na noite de sábado, elas foram substituídas às pressas por Netto & Henrique.