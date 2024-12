Luciano Huck revela trauma em parte íntima: 'Nem a Angélica sabe disso'

O famoso brincou que relatar esse episódio na TV seria "ridículo", mas expôs mesmo assim. "Nunca contei isso, acho que nem a Angélica sabe.... Me lembrou um trauma, mas que Graças a Deus eu não perdi nada... Quando eu era criança, tinha uns nove, dez anos, era pequeno, a gente jogava vôlei no recreio. Colocaram aquela trave de vôlei e naquela época não tinha o negócio de rodar, tinha que prender em dois ganchinhos, um em cima e um no meio da trave. Eu subi para prender o de cima, aí eu escorreguei e o de baixo prendeu, mas não foi no dedo... E aí ligam para minha mãe porque eu estava com o saco sangrando", contou.

Luciano Huck ressaltou que, apesar de a experiência ter sido traumática, ele não sofreu sequelas por prender os testículos na trave de vôlei.