Belo chora ao lembrar assassinato de membro do Soweto: 'Tristeza profunda'

Belo não conteve a emoção e chorou ao relembrar o assassinato de Robson Buiú, seu amigo e membro do grupo Soweto.

O que aconteceu

Cantor rememorou a morte de Buiú no documentário "Belo, Perto Demais da Luz", do Globoplay. "Estava na minha casa, por volta de umas 10 horas da noite, eu recebi o telefonema de um hospital da Zona Leste de São Paulo dizendo que o Robson tinha levado um tiro, tinha vindo a óbito, se eu podia comparecer ao hospital. Saí da minha casa imediatamente, peguei meu carro e fui até lá".

Ele disse que fazer o reconhecimento do corpo do amigo foi algo doloroso. "Chegando lá, me entregaram a identidade dele, tinha alguns pertences, um anel, uma corrente... Pela corrente eu já sabia que era ele. Depois, levantar aquele lençol, reconhecer o corpo, foi muito triste".